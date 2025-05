TotalEnergies: accord pour céder 50% de PGB à HitecVision information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord de vente (SPA) avec HitecVision, une société d'investissement norvégienne spécialisée dans l'énergie, pour la cession de 50% de Polska Grupa Biogazowa (' PGB ') pour une valeur d'entreprise de 190 millions E.



PGB opère des unités de production de biogaz produisant de l'électricité et de la chaleur par cogénération (CHP).



Créée en 2007 et acquise en 2023 par TotalEnergies, PGB est leader du biogaz en Pologne avec plus de 450 GWh de capacité en production et ambitionne d'atteindre 2 TWh de biométhane d'ici 2030



' Nous nous réjouissons d'accueillir HitecVision comme partenaire dans la production de biogaz en Pologne. Cette transaction permettra à PGB de poursuivre sa croissance dans un pays où le biogaz se développe rapidement', a commenté Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies.



TotalEnergies précise que PGB dispose actuellement de 2 usines en construction en Pologne et a pour ambition de se diversifier dans la production de biométhane.



La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires.





