TotalEnergies: accord de vente de GNL en Turquie

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord de vente avec le groupe turc BOTAŞ, pour la livraison de 1,1 million de tonnes de GNL par an pendant 10 ans à partir de 2027, lui permettant de renforcer durablement sa présence sur le marché du GNL en Turquie.



'Cet accord nous permet de garantir des ventes à long terme et de réduire notre exposition aux fluctuations des prix du gaz sur le marché spot', souligne aussi Gregory Joffroy, directeur GNL chez TotalEnergies.



Selon la compagnie, le gaz naturel constitue une véritable énergie de transition qui pallie l'intermittence des énergies renouvelables et contribue à réduire les émissions lorsqu'il remplace le charbon dans la production d'électricité.





