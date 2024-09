TotalEnergies : accord d’achat de carburant d’aviation plus durable avec Air France-KLM

(AOF) - TotalEnergies et Air France-KLM ont signé un accord portant sur la fourniture par TotalEnergies de carburant d’aviation plus durable aux compagnies du Groupe Air France-KLM, représentant jusqu’à 1,5 million de tonnes sur une période de 10 ans, soit jusqu’en 2035. Il s’agit de l’un des plus importants contrats d’achat de SAF signés par Air France-KLM à ce jour. En 2022 et 2023, Air France-KLM était le premier utilisateur mondial de carburant d’aviation plus durable, avec respectivement 17 et 16% de la production mondiale.

Ce contrat fait suite à un protocole d'accord signé en 2022 qui portait à l'époque sur la fourniture de 800 000 tonnes de SAF par TotalEnergies. En ré-évaluant aujourd'hui cet accord à la hausse, les deux groupes réaffirment leur ambition de limiter au plus vite l'impact climatique du transport aérien en réduisant les émissions de CO₂.

D'ici 2030, Air France-KLM vise une réduction de 30% de ses émissions de CO₂ par passager/km par rapport à 2019, grâce au renouvellement de la flotte, aux mesures opérationnelles comme l'éco-pilotage, et à l'incorporation d'au moins 10% de carburant d'aviation plus durable sur l'ensemble de ses vols. Ces objectifs ambitieux vont au-delà des obligations réglementaires.