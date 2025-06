TotalEnergies: accord avec Quatra pour des huiles usagées information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir conclu un accord avec Quatra pour contribuer à la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières éligibles à la production de biodiésel et de carburants aériens durables (SAF).



Quatra fournira au groupe énergétique 60.000 tonnes par an d'huiles de cuisson usagées sur une durée de 15 ans à partir de 2026, des huiles collectées directement chez les restaurateurs, les chaines de restauration ou les industriels en France et en Europe.



Ces huiles seront acheminées et filtrées sur les sites Quatra avant d'être expédiées vers les bioraffineries TotalEnergies, comme celles de La Mède (Bouches-du-Rhône) et de Grandpuits (Seine-et-Marne), pour la production de biocarburants routiers et de SAF.





