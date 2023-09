Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TotalEnergies: accord avec Air Liquide dans l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé avec Air Liquide un accord pour l'approvisionnement à long terme en hydrogène vert et bas carbone de sa plateforme de Gonfreville, pour réduire de jusqu'à 150.000 tonnes par an les émissions annuelles de CO2 du site.



Le projet prévoit la fourniture de 10.000 tonnes d'hydrogène vert par an à cette plateforme de raffinage-pétrochimie en Normandie, et en complément jusqu'à 5.000 tonnes d'hydrogène bas carbone à partir du second semestre 2026.



Dans ce cadre, TotalEnergies fournira environ 700 GWh/an d'électricité renouvelable et bas carbone pour alimenter l'électrolyseur Normand'hy d'Air Liquide à hauteur de 100 MW, volume correspondant à l'hydrogène qui sera livré en retour à la raffinerie.