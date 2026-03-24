TotalEnergies a signé des accords pour mettre fin aux projets éolien offshore aux USA
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 09:50

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* SIGNATURE DES ACCORDS AVEC LES AUTORITÉS FÉDÉRALES AMÉRICAINES POUR METTRE FIN AUX PROJETS ÉOLIEN OFFSHORE

* CES ACCORDS PRÉVOIENT QUE TOTALENERGIES RÉCUPÉRERA LES REDEVANCES VERSÉES AU TITRE DE CES CONCESSIONS

* INVESTIRA UN MONTANT ÉQUIVALENT POUR DÉVELOPPER LA PRODUCTION ET LES EXPORTATIONS DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Texte original nBw8B0Dy1a Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

1 commentaire

  • 11:09

    Et OUI! Les énergies "renouvelables" sont intermittentes et finalement coutent trop cher.

