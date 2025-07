TotalEnergies: a finalisé une cession au Portugal information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir finalisé la vente de 50 % d'un portefeuille de 604 MW d'actifs éoliens, solaires et hydroélectriques au Portugal.



Cette cession a été réalisée auprès du consortium composé de MM Capital Partners 2, Daiwa Energy & Infrastructure et Mizuho Leasing. pour une considération de 178,5 millions d'euros équivalent à une valeur d'entreprise de 550 millions d'euros.



À la suite de cette transaction, TotalEnergies conservera une participation de 50 % et restera opérateur des actifs.



' Conformément à notre stratégie, cette transaction nous permet d'optimiser notre allocation de capital dans nos activités d'électricité intégrée et contribue à améliorer la rentabilité du secteur, a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables chez TotalEnergies.





