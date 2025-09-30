TotalEnergies a finalisé la cession de 50% d'un portefeuille éolien et solaire en France
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 18:31
Cette transaction valorise le portefeuille à 265 millions d'euros.
À l'issue de cette transaction, TotalEnergies conserve une participation de 50 % et reste opérateur des actifs dont il achète et commercialise la majeure partie de la production.
'Pour atteindre l'objectif de rentabilité de 12 % pour ses activités Integrated Power, TotalEnergies vend jusqu'à 50 % de ses actifs renouvelables une fois qu'ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et qu'ils sont dérisqués, permettant ainsi à la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et de répartir ses risques' explique le groupe.
Valeurs associées
|51,7300 EUR
|Euronext Paris
|-2,49%
A lire aussi
-
Sanofi est soupçonné par Bruxelles d'abus de position dominante au sujet de ses vaccins anti-grippaux. L'annonce intervient quelques jours après une amende historique en France pour le géant pharmaceutique français, dans un autre dossier d'entrave à la concurrence. ... Lire la suite
-
L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nathi Mthethwa, a été retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien, alors qu'il avait confié à son épouse "l'intention de mettre fin à ses jours", a indiqué mardi la procureure de Paris Laure Beccuau. Lundi, son épouse avait ... Lire la suite
-
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis. L'administration américaine prévoit ... Lire la suite
-
par Giuseppe Fonte et Valentina Za Des représentants de Crédit Agricole ont discuté ces dernières semaines avec des représentants du gouvernement italien des conditions d'un éventuel rapprochement entre l'unité italienne de la banque française et Banco BPM, ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer