TotalEnergies: +15% d'actionnaires individuels en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part d'une forte augmentation de 15% du nombre d'actionnaires individuels français entre 2023 et 2024 : au 31 décembre dernier, il en comptait près de 650.000, contre 567.000 l'année précédente, soit 83.000 de plus en un an.



'C'est à la fois une preuve très concrète de l'attachement des Français au titre TotalEnergies, mais c'est aussi une marque de confiance de leur part dans notre stratégie', commente Isabelle Patrier, directrice France de TotalEnergies.



Le groupe énergétique souligne aussi que 80% de ses salariés en France sont aussi actionnaires. Ainsi, 12,2% du capital est détenu par des actionnaires individuels français (salariés compris), qui ont reçu à ce titre environ 840 millions d'euros de dividendes en 2023.





