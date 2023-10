Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: 1000 bornes de recharge HPC en France information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - À l'occasion de l'inauguration à Lyon de sa cinquième station 100% électrique en France, TotalEnergies annonce avoir dépassé le cap des 1000 bornes de recharge haute puissance (HPC) installées sur le territoire français.



Dans sa stratégie de déploiement de bornes HPC, le groupe a déjà équipé plus de 180 stations en France et en vise 500 à horizon 2026, soit 200 sur le réseau routier national et 300 en ville, en zones péri-urbaines et de transit.



'Avec près de 250 stations équipées d'ici fin 2023, TotalEnergies confirme sa position d'acteur leader du secteur en France en proposant à ses clients des bornes haute puissance tous les 100 kilomètres en ville et sur autoroutes', souligne le PDG Patrick Pouyanné.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +0.28%