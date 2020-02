Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total veut cesser de vendre du fioul pour centrales thermiques, dit le PDG Reuters • 14/02/2020 à 14:20









TOTAL VEUT CESSER DE VENDRE DU FIOUL POUR CENTRALES THERMIQUES ABERDEEN, Ecosse (Reuters) - Total songe à cesser de commercialiser du fioul pour centrales thermiques, a déclaré à Reuters le PDG du géant pétrolier français, Patrick Pouyanné, engagé dans une démarche de réduction de son empreinte carbone. Premier raffineur européen de pétrole, Total a produit l'an dernier plus de 4% de la consommation de fioul pour centrales thermiques, un des produits pétroliers raffinés les plus polluants qui existent. "Nous voulons cesser de vendre du fioul pour produire de l'énergie", a déclaré Patrick Pouyanné dans un entretien accordé à Reuters le 6 février. (Ron Bousso et Bate Felix, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.09%