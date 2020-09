Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total va investir dans l'éolien offshore en Corée du Sud Reuters • 01/09/2020 à 08:06









TOTAL VA INVESTIR DANS L'ÉOLIEN OFFSHORE EN CORÉE DU SUD PARIS (Reuters) - Total annonce mardi avoir conclu un partenariat avec Green Investment Group (GIG), filiale du groupe Macquarie, pour développer cinq projets d'éolien offshore flottant en Corée du Sud d'une capacité cumulée potentielle supérieure à 2 gigawatts (GW). Les cinq sites concernés par cet accord à 50/50 sont situés au large des côtes orientales et méridionales du pays (provinces d'Ulsan et de Jeolla du Sud). La construction d'un premier projet d'environ 500 mégawatts est prévue d'ici fin 2023. "Notre entrée sur l'éolien offshore flottant en Corée du Sud est en ligne avec notre stratégie de développement rentable des énergies renouvelables à travers le monde et contribue à notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050", commente Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, dans le communiqué diffusé par le groupe pétrolier. La Corée du Sud veut accélérer le développement des énergies renouvelables en portant leur part à au moins 20% du mix électrique d'ici 2030, dont 12 GW d'éolien offshore, rappelle Total. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

