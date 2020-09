Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total-Une IPO de Total Eren pourrait être envisagée-PDG Reuters • 30/09/2020 à 18:21









30 septembre (Reuters) - Patrick Pouyanné, le PDG de Total TOTF.PA , a déclaré mercredi lors d'une présentation aux investisseurs de la stratégie du groupe : * UNE IPO DU SPÉCIALISTE DES RENOUVELABLES TOTAL EREN POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉE. Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +3.07%