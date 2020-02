Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total-Stabilité du résultat net ajusté au T4 Reuters • 06/02/2020 à 08:04









6 février (Reuters) - Total SA TOTF.PA : * TOTAL - T4 CA $49,28 MILLIARDS CONTRE $52,50 MILLIARDS IL Y A UN AN * TOTAL - RÉSULTAT NET AJUSTÉ DILUÉ PAR ACTION AU T4 $1,19 CONTRE $1,17 IL Y A UN AN * TOTAL - RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE AU T4 $3,17 MILLIARDS, STABLE PAR RAPPORT À L'AN DERNIER * TOTAL - T4 FLUX DE TRÉSORIE D'EXPLOITATION $6,6 MILLIARDS, EN BAISSE DE 38% * TOTAL - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET AJUSTÉ DES SECTEURS AU T4 $3,88 MILLIARDS CONTRE $3,89 MILLIARDS IL Y A UN AN * TOTAL - LE DIVIDEND AU TITRE DE 2019 RESSORT EN AUGMENTATION DE 5% À EUR 2.68 PAR ACTION * TOTAL - PRÉVOIT PLUS DE 5 G$ D'ÉCONOMIES CUMULÉES EN 2020 * TOTAL - LA CROISSANCE ORGANIQUE DE LA PRODUCTION DEVRAIT SE POURSUIVRE À PLUS DE 2% EN 2020 * TOTAL - AU T4, PRIX DU PÉTROLE - BRENT ($/B) 63,1, EN BAISSE DE 8% * TOTAL - PRÉVOIT DE RACHETER 2,0 G$ DES ACTIONS EN 2020, DANS UN ENVIRONNEMENT À 60 $/B * TOTAL - POURSUIVRA LA CROISSANCE DU DIVIDENDE AVEC COMME ORIENTATION UNE AUGMENTATION DE 5% A 6% PAR AN Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.55%