7 septembre (Reuters) - TOTAL SE TOTF.PA : * BRÉSIL : TOTAL SE RETIRE DE SON RÔLE D'OPÉRATEUR DANS LE BASSIN DE FOZ DO AMAZONAS * TOTAL ANNONCE AVOIR NOTIFIÉ LE 19 AOÛT 2020 À SES PARTENAIRES SA DÉMISSION DE SON RÔLE D'OPÉRATEUR DE CINQ BLOCS D'EXPLORATION SITUÉS DANS LE BASSIN DE FOZ DO AMAZONAS * CES BLOCS D'EXPLORATION SONT RÉFÉRENCÉS FZAM-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 ET FZA-M-127 * CETTE DÉCISION OUVRE UNE PÉRIODE DE 6 MOIS DURANT LAQUELLE UN NOUVEL OPÉRATEUR SERA DÉSIGNÉ ET À QUI LES ACTIVITÉS D'OPÉRATEUR SERONT TRANSFÉRÉES * DURANT CETTE PÉRIODE, TOTAL A L'OBLIGATION DE CONTINUER DE MENER LES PROCESSUS ADMINISTRATIFS POUR LE COMPTE DE SES PARTENAIRES PETROBRAS ET BP Texte original https://bit.ly/2FcBCtr Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Gdansk Newsroom)

