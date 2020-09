Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total se renforce sur le marché solaire espagnol Reuters • 25/09/2020 à 08:22









PARIS, 25 septembre (Reuters) - Le groupe Total TOTF.PA annonce vendredi avoir conclu un accord avec l'espagnol Ignis en vue de développer 3,3 gigawatts (GW) de projets solaires situés à proximité de Madrid et en Andalousie. Cet accord porte à plus de 5 GW le portefeuille de Total dans des projets solaires en développement en Espagne d'ici 2025, lui permettant de contribuer à l'ambition de l'Espagne de produire 70% de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030, puis 100% d'ici le milieu du siècle. Ce portefeuille d'électricité solaire devrait en outre permettre à Total de couvrir l'intégralité de la consommation électrique de ses sites industriels en Europe d'ici 2025. Les premiers projets du portefeuille d'Ignis sont prévus pour démarrer en 2022 avec l'objectif de les mettre tous en production d'ici 2025, précise le groupe dans un communiqué. Face au déclin anticipé de la consommation de pétrole, Total s'est donné pour ambition de long terme de faire partie des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergies renouvelables, déclare son PDG Patrick Pouyanné dans un entretien mis en ligne sur le site internet du Parisien https://www.leparisien.fr/economie/total-a-l-ambition-d-etre-dans-le-top-5-mondial-des-producteurs-d-energies-renouvelables-24-09-2020-8391030.php. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.16%