TOTAL RENONCE AUX ACTIFS D'OCCIDENTAL AU GHANA PARIS (Reuters) - Total a annoncé lundi qu'il renonçait à l'acquisition des actifs d'Occidental Petroleum au Ghana, ce qui lui permettra de préserver ses marges de manoeuvre financières face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Le groupe pétrolier français a annoncé en mai 2019 un accord avec l'américain Occidental Petroleum en vue du rachat pour 8,8 milliards de dollars (8,1 milliards d'euros) des actifs pétroliers et gaziers d'Anadarko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud, dans le cadre d'une OPA d'Occidental Petroleum sur Anadarko. La transaction a été finalisée en ce qui concerne le Mozambique et l'Afrique du Sud mais Occidental a récemment informé Total que ce dernier ne pourrait pas acquérir les actifs pétroliers et gaziers d'Anadarko en Algérie. Or l'accord prévoyait que la cession des actifs au Ghana soit conditionnée à la réalisation de la cession des actifs algériens, dit Total dans un communiqué publié lundi. "Cette décision de ne pas poursuivre l'acquisition des actifs au Ghana conforte l'effort du groupe dans la maîtrise de ses investissements nets cette année et permet de conserver des flexibilités financières pour faire face aux incertitudes mais aussi aux opportunités créées par l'environnement actuel", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total, cité dans ce communiqué. (Bate Felix et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.91% OCCIDENTAL PETROLEUM NYSE +0.44%