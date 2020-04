Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total remporte plus de 135 MW de projets solaires dans un appel d'offres de la CRE Reuters • 22/04/2020 à 08:15









22 avril (Reuters) - Le groupe Total TOTF.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * avoir remporté 131 Mégawatts-Crête(MWc) de projets solaires, soit 20% des volumes attribués, lors de la septième période de l'appel d'Offres CRE 4 au sol ainsi que 5,6 MWc de solaire dans Les Dom-Tom Pour plus de détails, cliquez sur [ TOTF.PA ] (Bureau de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.03%