TOTAL: LES VENTES DE PRODUITS PÉTROLIERS DU GROUPE DIMINUERONT DE 30% PENDANT LA PROCHAINE DÉCENNIE PARIS (Reuters) - Les ventes de produits pétroliers de Total diminueront de près de 30% au cours de la prochaine décennie, a annoncé mercredi le groupe lors d'une réunion avec les investisseurs. Les ventes de Total seront alors composées de 30% de produits pétroliers, 5% de biocarburants, 50% de gaz et 15% d'électricité. Selon le groupe, sa production d'énergie augmentera d'un tiers sur cette période, cette croissance provenant pour moitié du gaz naturel liquifié (GNL) et pour moitié de l'électricité, principalement à partir de renouvelables. (Benjamin Mallet et Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +3.11%