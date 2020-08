Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total lance la 3e phase de développement du champ géant de Mero Reuters • 17/08/2020 à 08:27









TOTAL LANCE LA 3E PHASE DE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP GÉANT DE MERO PARIS (Reuters) - Total a annoncé lundi avoir décidé d'investir avec ses partenaires afin de lancer la troisième phase du projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien du bassin de Santos. Le FPSO1 Mero 3 aura une capacité de traitement liquide de 180.000 barils par jour et son démarrage est prévu d'ici à 2024. Le consortium de Libra est opéré par Petrobras (40%), en partenariat avec Total (20%), Shell Brasil (20%), CNOOC Limited (10%) et CNPC (10%). (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.15%