TOTAL INVESTIT DANS UN PROJET D'ÉOLIEN FLOTTANT AU ROYAUME-UNI PARIS (Reuters) - Total a annoncé jeudi la conclusion d'un accord avec le développeur Simply Blue Energy pour acquérir une participation de 80% dans le projet d'éolien flottant Erebus situé en mer Celtique, au Pays de Galles. Le groupe français, qui prévoit d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros) par an pour se développer dans les activités de production d'énergie à faible intensité en carbone, n'a pas précisé le montant de cet investissement dans Erebus, d'une capacité de 96 megawatts. "Total devient ainsi l'un des premiers acteurs à prendre position sur cette technologie au Royaume-Uni, le premier marché mondial de l'éolien offshore", déclare le groupe au sujet de l'éolien flottant, une technologie que son PDG Patrick Pouyanné juge "très prometteuse". (Bate Felix et Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +11.11%