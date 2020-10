Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total-Il y a une bulle dans les renouvelables, faire du M&A serait une erreur - PDG Reuters • 14/10/2020 à 14:19









14 octobre (Reuters) - Patrick Pouyanné, le PDG de Total TOTF.PA , a déclaré mercredi lors d'un forum organisé par la société Energy Intelligence: * IL Y A AUJOURD'HUI UNE BULLE DANS LES RENOUVELABLES, CE SERAIT UNE ERREUR DE FAIRE DU M&A DANS CE SECTEUR Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.48%