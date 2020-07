Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total fournira en septembre des perspectives détaillées sur ses activités dans l'électricité bas carbone Reuters • 30/07/2020 à 14:19









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Patric Pouyanné, le PDG de Total TOTF.PA a déclaré mercredi: * TOTAL FOURNIRA EN SEPTEMBRE DES PERSPECTIVES DÉTAILLÉES SUR SES ACTIVITÉS DANS L'ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE * TOTAL VEUT PRODUIRE CE QU'IL VEND EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE, SES ACTIVITÉS DANS CE DOMAINE VONT DEVENIR SIGNIFICATIVES-PDG (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.60%