Total engage la cession de ses activités résine - sources

(Actualisé avec précisions, contexte) FRANCFORT, 7 octobre (Reuters) - Total TOTF.PA va céder ses activités résine dans le cadre de son nouveau plan qui prévoit de se séparer d'actifs non stratégiques pour accélérer sa transition vers les énergies renouvelables, a-t-on déclaré à Reuters de sources proches du dossier. Le groupe pétrolier français est conseillé par Credit Suisse pour cette opération, dont le montant est évalué à 500-600 millions d'euros, dette comprise. Total a annoncé la semaine dernière avoir l'ambition de faire partie à long terme des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergies renouvelables, le groupe anticipant une baisse de ses ventes de produits pétroliers de près de 30% au cours de la prochaine décennie. Le groupe français prévoit d'envoyer dans les semaines qui viennent aux candidats potentiels les informations nécessaires sur cette activité résine, a-t-on précisé de mêmes sources. Parmi les actifs concernés figure Cray Valley, une division spécialisée dans les additifs chimiques de spécialité, produits chimiques de spécialité d'hydrocarbures ainsi que dans les résines utilisées notamment comme ingrédients dans les adhésifs, caoutchoucs, polymères et revêtements. Ces produits sont utilisés dans les secteurs de l'énergie, de l'imprimerie, de l'emballage, du BTP, des pneumatiques et de l'électronique. Total et Credit Suisse ont refusé de commenter ces informations. (Arno Schuetze, avec la contribution de Benjamin Mallet, version française Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.91%