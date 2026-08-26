Total Energies : tout va se jouer vers 73,8 EUR

Total Energies aligne une 4ème séance de baisse consécutive depuis le "pullback" survenu sous 78,3 EUR : tout va se jouer vers 73,8 EUR, c'est-à-dire au niveau du petit support testé les 26 juillet puis 5 et 7 août.

En cas de rupture, le titre pourrait trouver du soutien au niveau de l'oblique haussière moyen terme qui gravite vers 72 EUR, puis de la MM200 en transit vers 69 EUR.