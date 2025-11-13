 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 233,00
-0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Total Energies : test de la résistance décisive des 56,5E
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 18:00

Total Energies déborde ses sommets de mi-juin vers 55,5E et teste l'ex-zénith intraday des 56,5E du 13 juin, c'est à dire la MM à 200 semaines.
Le franchissement de cet obstacle devrait libérer un nouveau potentiel de progression en direction de 60,5E, le zénith annuel du 27 mars dernier.


Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
56,1900 EUR Euronext Paris +1,61%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

