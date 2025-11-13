Total Energies : test de la résistance décisive des 56,5E
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 18:00
Le franchissement de cet obstacle devrait libérer un nouveau potentiel de progression en direction de 60,5E, le zénith annuel du 27 mars dernier.
Valeurs associées
|56,1900 EUR
|Euronext Paris
|+1,61%
A lire aussi
-
A la nuit tombée, les cloches de Notre-Dame sonnent jusqu'au jardin mémoriel inauguré jeudi, dix ans après les attentats du 13-Novembre, qui ont fait 132 morts à Saint-Denis et Paris, dont les noms ont été égrenés solennellement par des intervenants pendant cette ... Lire la suite
-
La Cour de cassation examinera le 3 décembre le pourvoi de l'animateur Jean-Marc Morandini contre sa condamnation pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016, a appris jeudi l'AFP de source judiciaire. L'animateur de télévision de 60 ans, ... Lire la suite
-
La cathédrale Notre-Dame de Paris fait sonner ses cloches durant plusieurs minutes pour commémorer les dix ans des attentats du 13-Novembre.
-
Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer