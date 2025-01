Total Energies : surfe sur les +4% de hausse du WTI vers 77$ information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Total Energies s'installe en tête du CAC40 surfe sur les +4% de hausse du WTI vers 77$ (un brutal réveil du pétrole après le 'NFP' US): le titre gagne +2% vers 56,4E et efface la résistance des 55,7E, s'ouvrant ainsi le chemin de la résistance des 56,85E, et probablement celui des 60E (résistance oblique moyen terme).





