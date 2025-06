Total Energies : surfe sur la hausse du pétrole, tutoie 55E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:34









(CercleFinance.com) - Total Energies surfe sur la forte hausse du pétrole, qui a bondi de 66,7 vers 70$ mercredi, et le titre tutoie 55E.

Le prochain objectif redevient le comblement du 'gap' des 56,3E du 3 avril, l'objectif suivant étant 58E (ex-zénith du 17 janvier).





Valeurs associées TOTALENERGIES 54,5700 EUR Euronext Paris +1,90%