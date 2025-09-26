Total Energies : repasse résolument les 54E
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 17:09
L'objectif suivant se dessine vers 56,3E (testé à l'ouverture le 13 juin) puis le titre visera le zénith annuel des 60,5E des 26 et 27 mars dernier.
Valeurs associées
|54,2500 EUR
|Euronext Paris
|+1,63%
