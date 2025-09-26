 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 864,00
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Total Energies : repasse résolument les 54E
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 17:09

Total Energies repasse résolument les 54E (MM200) et se dirige vers un test de la résistance des 55,8E de la mi-juin (ex-plancher du 26 janvier).
L'objectif suivant se dessine vers 56,3E (testé à l'ouverture le 13 juin) puis le titre visera le zénith annuel des 60,5E des 26 et 27 mars dernier.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
54,2500 EUR Euronext Paris +1,63%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank