(CercleFinance.com) - Total Energies pullback de -3% sous les 66,5E et valide la cassure du support des 67,25E testé à de multiples reprises du 16 au 19 avril.

Le prochain support technique se dessine vers 63,66E, l'ex-'gap' du 28 mars, niveau situé à proximité du plancher des 62,85/62,9E testé du 21 au 27 mars.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris -1.82%