 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Total Energies : nouveau record absolu à 73,5E
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:08

Après le franchissement résolu de la résistance des des 70E de mi-mai 2024 puis des 73E du 02/03/2026 à l'ouverture (soit 50% depuis le 7 avril 2025), Total Energies grimpe vers 73,8E et tutoie désormais le sommet du canal ascendant long terme gravite vers 75E... et les indicateurs techniques sont clairement en zone de surachat.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
73,820 EUR Euronext Paris +1,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank