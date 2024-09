Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies : franche cassure du support des 59,23E information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Avec le lourd repli de -2,5% du baril (l'Arabie renoncerait à ses objectifs de réduction de production), Total Energies ouvre un gros 'gap' de rupture sous 60,36E qui débouche sur une franche cassure du support des 59,8E (qui coïncide avec une oblique long terme) des 6 et 10 septembre puis du plancher des 59,23E du 6 août, ce qui préfigure dans la meilleure hypothèse le re-test du plancher annuel des 57,75E du 22 janvier, et potentiellement le support -et pivot moyen terme- crucial des 51E (testé mi-juillet 2023).





Valeurs associées TOTALENERGIES 58,51 EUR Euronext Paris -3,62%