Total, EDF, L'Oréal, FDJ, Suez, BNP : les champions des relations actionnaires

La digitalisation a permis de maintenir le lien entre les sociétés cotées et leurs actionnaires individuels. (© DR)

Notre journal publie un palmarès 2020 des meilleures relations actionnaires marqué par le règne du virtuel. Découvrez les lauréats.

Maintenir le lien avec les petits porteurs quand la distanciation physique est de rigueur : en cette année 2020 si particulière, les services actionnaires des sociétés cotées ont dû faire preuve d'imagination.

Privés des traditionnelles visites de sites, réunions de clubs et assemblées générales en présentiel, ils ont naturellement mis le paquet sur la communication virtuelle, entre banalisation des assemblées générales retransmises en direct et multiplication des lettres d'information digitales, des vidéos et podcasts sur les finances du groupe ou parfois des thématiques d'intérêt général, etc.

Sans compter l'essor des e-conférences avec les dirigeants, dont plusieurs organisées par Le Revenu, avec dernièrement Jean-Pierre Clamadieu (Engie), Bertrand Camus (Suez) et Philippe Brassac (Crédit Agricole).

Dix-huit trophées

Pour la septième année, Le Revenu a souhaité récompenser les sociétés qui ont su le mieux être à l'écoute des particuliers. Notre jury, présidé par le directeur du journal Robert Monteux, a attribué dix-huit Trophées (or, argent et bronze) aux sociétés du CAC 40 et du SBF 120, dans les catégories Services aux actionnaires, Communication numérique et Grands Trophées des meilleures relations.

Un palmarès établi à partir de notre banc d'essai publié dans Le