Total cherche à céder des parts dans des champs pétroliers en Angola - sources

TOTAL CHERCHE À CÉDER DES PARTS DANS DES CHAMPS PÉTROLIERS EN ANGOLA LONDRES (Reuters) - Total cherche à céder des participations dans plusieurs champs pétroliers en Angola, ce qui pourrait augurer d'une vague plus large de désinvestissements des grandes majors pétrolières présentes dans le pays, a-t-on appris mercredi auprès de sources industrielles. Le groupe pétrolier français pourrait lever jusqu'à 300 millions de dollars de la vente d'une part de 20% dans le bloc 14, qui inclut les puits de Tombua-Landana et Kuito ainsi que plusieurs puits constituant le projet BBLT, ont indiqué ces sources. Total n'a pas souhaité faire de commentaires. (Ron Bousso, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.37% BP LSE -1.95% CHEVRON NYSE -0.65% EXXON MOBIL NYSE -1.71%