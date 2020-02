Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total cède à Elengy (Gpe Engie) sa part dans le terminal gazier de Fos Reuters • 06/02/2020 à 09:16









TOTAL CÈDE À ELENGY (GPE ENGIE) SA PART DANS LE TERMINAL GAZIER DE FOS PARIS (Reuters) - Total a annoncé jeudi avoir cédé sa part de 27,5% dans Fosmax LNG, opérateur du terminal méthanier de Fos Cavaou, à Elengy, qui détient déjà le solde de la société. Le montant de la transaction est de l'ordre de 260 millions de dollars, précise dans un communiqué le groupe pétrolier, ajoutant que cette opération contribuera à la réalisation de l'objectif de cession de cinq milliards de dollars sur 2019-2020. Elengy est une filiale du groupe Engie. (Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.26% TOTAL Euronext Paris +2.11%