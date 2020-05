Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total-Au moins $12 mds de manque à gagner dû à la crise-PDG Reuters • 29/05/2020 à 10:43









PARIS, 29 mai (Reuters) - Total TOTF.PA estime qu'il devra compenser globalement avec son plan d'action un manque à gagner d'au moins 12 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros) lié à la crise pétrolière, a déclaré vendredi son PDG, Patrick Pouyanné. Le groupe pétrolier a revu à la hausse son programme d'économies début mai après avoir enregistré un chute de ses résultats au premier trimestre 2020, marqué par l'effondrement de la demande et des prix du pétrole lié au coronavirus. "C'est globalement 12 milliards de dollars, a minima, que nous estimons devoir combler (...) par notre plan d'action", a dit Patrick Pouyanné lors de l'assemblée générale des actionnaires de Total, qui se tient à huis clos. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.86%