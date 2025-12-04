 Aller au contenu principal
Torrid Holdings s'effondre après une perte plus importante que prévu au troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du distributeur de vêtements grande taille Torrid Holdings CURV.N ont baissé de 14,5 % à 1,15 $ avant le marché après que la société ait annoncé une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre

** La société affiche une perte nette de 6,4 millions de dollars, soit 0,06 $ par action, contre une perte de 1,2 million de dollars en glissement annuel; l'Ebitda ajusté est passé de 19,6 millions de dollars à 9,8 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires net a baissé de 10,8 % pour atteindre 235,2 millions de dollars; les ventes comparables ont baissé de 8,3 %

** Le directeur général déclare que les résultats n'ont pas été à la hauteur en raison de "fautes d'exécution... largement sous notre contrôle", citant un déséquilibre dans la composition de l'assortiment; ajoute que des actions correctives sont en cours et que les premiers signes d'amélioration se font sentir

** L'action CURV a baissé de 56,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

