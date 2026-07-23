Topsports atteint un plus bas historique suite à la perte de l'activité en ligne de Nike

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23 juillet - ** Les actions de Topsports International Holdings

6110.HK ont chuté de 8,3% à 1,33 HK$, leur plus bas niveau depuis leur introduction en bourse en octobre 2019; le titre affiche désormais une baisse de 32 % en deux séances ** Nike NKE.N va mettre fin aux ventes en ligne de ses produits par le groupe en Chine continentale à compter du 1er janvier 2027, dans le but de rétablir la confiance auprès des consommateurs chinois en contrôlant la distribution en ligne et en vendant ses produits au prix plein

** La société estime que l'impact sera “significatif”, les ventes en ligne de Nike ayant représenté environ 22% de son exercice clos en février 2026

** Citi maintient sa recommandation “acheter”, mais abaisse son objectif de cours de 3,80 HK$ à 2,12 HK$ en raison de la révision à la baisse des prévisions de chiffre d’affaires pour les exercices 2027 et 2028

** Depuis le début de l'année, l'action Topsports a perdu 54%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a reculé de 1,9%