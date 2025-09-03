Topshop de retour en boutique au Royaume-Uni cinq ans après sa chute

L'emblématique enseigne britannique de fast-fashion Topshop fera son retour dans les artères commerçantes du Royaume-Uni en février 2026, cinq ans après la fermeture de ses dernières boutiques, via des espaces dédiés chez John Lewis, a annoncé mercredi le groupe de grands magasins.

( AFP / TOLGA AKMEN )

La marque sera disponible dans 32 de ses grands magasins à travers le Royaume-Uni, précise John Lewis dans un communiqué.

Elle est déjà vendue depuis le 28 août chez Liberty, magasin historique du coeur de Londres.

Emblème de la mode jeune et branchée, autrefois très populaire, Topshop avait dû fermer ses boutiques en 2021, emportée par la chute de son propriétaire, Arcadia, notamment à cause de la mutation du secteur liée à la pandémie de Covid.

Elle avait été sauvée par le groupe britannique de vente de vêtements en ligne Asos, qui n'en détient plus aujourd'hui qu'une part minoritaire. Elle est désormais contrôlé par l'homme d'affaires danois Anders Holch Povlsen, propriétaire du groupe de mode Bestseller.

La variété des vêtements, la forte réactivité des stylistes aux tendances des défilés, ainsi que les collaborations, notamment avec Kate Moss, ont constitué une clé de sa réussite dans les années 2000 et 2010.

Toujours vendu sur internet après la fermeture de ses magasins, dont la fameuse boutique londonienne d'Oxford Street, Topshop a fait ses débuts en 1964 dans le sous-sol d'un grand magasin de Sheffield, dans le nord de l'Angleterre.