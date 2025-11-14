Topgolf Callaway bondit après l'annonce de négociations en vue de la vente de son unité à Leonard Green

14 novembre - ** Les actions de Topgolf Callaway Brands

MODG.N augmentent de près de 7,6 % à environ 11,4 $ dans les échanges matinaux

** Le fabricant d'équipement de golf est en pourparlers pour vendre son unité, Topgolf, à la société de capital-investissement Leonard Green, rapporte le Wall Street Journal

** L'opération valoriserait l'unité Topgolf à environ 1 milliard de dollars - WSJ

** Cinq courtiers sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 11 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 44,8 % depuis le début de l'année