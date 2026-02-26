TopBuild chute alors que les prévisions de recettes pour 2026 sont inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de l'entreprise de toiture commerciale TopBuild BLD.N en baisse de 4% à environ 466 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice au quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, la faiblesse du marché résidentiel et les récentes acquisitions pesant sur les marges

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 5,93 et 6,23 milliards de dollars, soit un point médian inférieur aux estimations de 6,17 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté de 4,50 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 4,54 $ par action pour les analystes

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 16,3% depuis le début de l'année