Top 3 des indicateurs techniques les plus populaires en trading

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Indicateurs de tendance, de momentum, de volume, de volatilité ou encore oscillateurs, il existe plusieurs types d'indicateurs techniques que vous pouvez utiliser si vous souhaitez intégrer l'analyse technique dans votre trading.

Parmi les outils et les indicateurs techniques les plus populaires pour analyser les marchés et vous aider à prendre vos décisions d'achat et de vente, on retrouve souvent les moyennes mobiles, le Relative Strength Index (RSI) et les Bandes de Bollinger.

Découvrons-en plus sur ce top 3 des indicateurs techniques les plus utilisés en trading.

Les moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont parmi les indicateurs de tendance les plus simples à utiliser, calculant la moyenne des cours d'un actif sur une période donnée pour lisser l'action des prix.

Elles permettent de déterminer la direction générale du marché en fonction de la relation entre le prix et la moyenne mobile (prix au-dessus pour une tendance haussière et en dessous pour une tendance baissière). De plus, la pente de la moyenne mobile offre des indications sur la force de la tendance et de la dynamique haussière ou baissière en cours.

Il existe trois types de moyennes mobiles : la moyenne mobile arithmétique ou simple, qui accorde le même poids à chaque donnée sur la période sélectionnée ; la moyenne mobile pondérée, qui donne plus de poids aux données récentes ; et la moyenne mobile exponentielle, qui attribue un coefficient à chaque donnée diminuant exponentiellement avec le temps.

Les moyennes mobiles peuvent aussi agir en tant que supports et résistances et fournir des signaux de trading lorsque les cours traversent la moyenne mobile ou que deux moyennes mobiles se croisent, généralement une moyenne mobile courte et une moyenne mobile longue.

On parle souvent de « golden cross » lorsque la moyenne mobile à court terme traverse à la hausse une importante moyenne mobile à long terme. Ce phénomène indique généralement un marché haussier à long terme. À l'inverse, le « death cross », qui se produit quand la moyenne mobile à court terme croise à la baisse la moyenne mobile à long terme, peut signaler un marché baissier à long terme.

Café de la Bourse

Graphique Journalier Gold - TradingView

Le Relative Strength Index (RSI)

Le RSI est un indicateur de force relative qui met en avant des situations extrêmes de prix, à savoir des conditions de surachat lorsque le RSI est supérieur à 70 et des situations de survente lorsqu'il est inférieur à 30.

Cet indicateur technique fait partie de la famille des oscillateurs qui sont des indicateurs qui se basent sur l'idée que les prix des actifs ne montent ou ne descendent pas indéfiniment, mais plutôt qu'ils oscillent entre des points de surachat et de survente.

Lorsque les cours d'un actif entrent dans une zone de surachat, cela peut indiquer que les prix ont atteint un niveau élevé, suggérant ainsi une possible surévaluation de l'actif pouvant entraîner une potentielle correction (opportunité de vente à découvert).

À l'inverse, lorsque le RSI indique que les prix d'un actif atteignent un niveau de survente, cela peut signifier que l'actif a atteint un niveau bas, indiquant une possible sous-évaluation et un retournement potentiel (opportunité d'achat).

Il est cependant important de souligner que les cours ne se retournent pas automatiquement lorsqu'ils atteignent des niveaux de prix extrêmes. Ces niveaux peuvent simplement indiquer une éventuelle diminution du momentum de la tendance primaire en cours.

Une autre façon d'utiliser le RSI dans le trading est de repérer les divergences qui représentent une différence de direction entre le prix d'un actif et son indicateur technique, ce qui peut éventuellement entraîner un retournement de tendance.

Café de la Bourse

Graphique Journalier GBPUSD - TradingView

Les Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique populaire pour évaluer la volatilité des actifs financiers. Plus les bandes sont larges, plus cela indique que la volatilité est forte (et inversement).

Ces bandes visent aussi à repérer les potentiels niveaux de surachat ou de survente d'un actif, pouvant déclencher une correction ou un retournement de tendance lorsque l'actif évolue en dehors des bandes.

Ces bandes se composent d'une moyenne mobile du prix de l'actif sur une période donnée, généralement une moyenne mobile simple sur 20 jours. À cette moyenne mobile, on ajoute et on soustrait un certain nombre d'écarts-types (souvent deux) pour former les bandes supérieure et inférieure de l'indicateur.

En plus de permettre d'évaluer la volatilité d'un actif et éventuellement de repérer des moments où les prix pourraient se retourner, cet indicateur peut être utilisé pour identifier des zones potentielles de support et de résistance.

Là encore, il est important de souligner que les prix ne vont pas automatiquement se retourner s'ils sortent des bandes de Bollinger. Certaines fortes tendances haussières ou baissières entraînent une évolution des prix hors de bandes sans retournement.

Café de la Bourse

Graphique Journalier EURUSD - TradingView