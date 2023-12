(Crédits photo : Adobe Stock - Xavier Collet )

En 2023, le CAC 40 a connu des performances contrastées, avec des secteurs qui ont bénéficié de la reprise économique post-pandémie, et d'autres qui ont souffert de l'augmentation des taux directeurs.

Dans cet article, nous allons analyser le TOP 3 des actions du CAC 40 en 2023, en termes de rentabilité, de croissance et d'un point de vue chartiste. Nous verrons quels sont les facteurs qui ont permis à ces entreprises de se distinguer sur les marchés, et quelles sont les perspectives de ces actions en Bourse pour les semaines et mois à venir.

Action Stellantis

Stellantis est un groupe automobile franco-italo-américain, issu de la fusion des groupes PSA et Fiat Chrysler Automobiles en 2021. Il regroupe 15 marques de véhicules, comme Peugeot, Fiat, Jeep et même Maserati. Il est le quatrième constructeur mondial en termes de ventes, avec plus de 8 millions de véhicules vendus en 2022. Il vise à être un leader de l'automobile propre et durable, en accélérant la transition de son activité vers la production exclusive de véhicules électriques et intelligents.

Au 3ème trimestre 2023, le groupe Stellantis a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires (CA) de +7 % par rapport à la même période en 2022, soit 45,1 milliards d'euros de CA, une hausse principalement due à l'augmentation du volume de ses ventes de +11 %.

Autant de bonnes nouvelles qui ont été bénéfique pour les cours de l'action Stellantis, auxquelles on peut ajouter un rachat d'actions de 500 millions d'euros, ce qui devrait porter le programme de rachat d'actions par Stellantis à 1,5 milliard d'euros en 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, l'action Stellantis a enregistré une performance de +53,52 %, soit plus de 3,5 fois la performance du CAC 40 sur la même période. L'action Stellantis affiche donc jusqu'à présent la plus belle performance sur l'ensemble des actions du CAC 40.

Faut-il investir dans l'action Stellantis en Bourse ? Notre avis

Comme c'est le cas pour l'indice CAC 40, l'action Stellantis s'échange actuellement à des niveaux de prix historiques. Il n'est donc pas absurde d'anticiper une correction dans les semaines à venir, à moins que ce soit le scénario d'une poursuite de la hausse qui se concrétise dans un contexte de fort rallye de fin d'année.

Quoi qu'il en soit, il faudra surveiller d'un point de vue chartiste les niveaux de support qui pourraient constituer des zones d'achat. Bien que nous soyons maintenant relativement loin des 19 euros l'action Stellantis, il faudra surveiller ce niveau de support majeur si les prix s'en approchaient de nouveau.

En cas de rebond sur les 19 euros, il s'agira d'un excellent prix d'achat avec comme objectif un retour sur les plus hauts historiques à 21 euros. Attention toutefois à une cassure qui pourrait ramener les prix à la prochaine zone de support autour des 16 euros l'action Stellantis.

Si le contexte macro-économique (baisse des taux) et géopolitique le permet, il n'est pas impossible de voir les prix de l'action Stellantis s'envoler en 2024 sur de nouveaux plus hauts, sans revenir sur les 19 euros.

Analyse technique de l'action Stellantis

Café de la Bourse

Source : ProRealtime Web

Dans un tel scénario de marché, il est d'autant plus important de mettre en place une stratégie DCA pour éviter d'acheter l'action Stellantis au plus haut. Attendre une baisse pourrait constituer le risque de ne pas saisir une opportunité.

Les perspectives annoncées par le groupe pour 2024 sont excellentes, et Stellantis devrait pouvoir atteindre son objectif de doubler ses revenus nets entre 2022 et 2024. L'objectif du groupe est aussi d'augmenter ses parts de marchés dans la vente de voitures électriques avec l'arrivée d'ici fin 2024 de 47 nouveaux modèles. Les véhicules électriques devraient représenter à termes 100 % des ventes en Europe et 50 % des ventes aux USA. Le constructeur Stellantis envisage aussi en 2024 de renforcer sa présence en Chine, en Inde et dans les pays d'Amérique du Sud.

Action Safran

Safran est un groupe français de haute technologie issu de la fusion entre Snecma et Sagem en 2005, qui opère dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Safran conçoit et produit des moteurs d'avions, d'hélicoptères et de fusées, des équipements aéronautiques, et des systèmes de défense. Le groupe d'aéronautique compte plus de 80 000 employés dans le monde, et c'est l'une des valeur phare du CAC 40.

Au 3ème trimestre 2023, le groupe Safran a annoncé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros. Un résultat qui est donc en hausse de +23 % par rapport au 3ème trimestre 2022. Sur les 9 premiers mois de l'année 2023, la tendance est la même avec une hausse des revenus de +25 % pour un chiffre d'affaires total de 17 milliards d'euros.

Si nous avons choisi l'action Safran dans notre Top 3 actions du CAC 40 de 2023, c'est parce qu'elle enregistre une performance de 40,32 % depuis le 1er janvier 2023, une performance hors-norme en comparaison avec les 14,50 % du CAC 40 qui constituent déjà un record.

Faut-il investir dans l'action Safran en Bourse ? Notre avis

Il est toujours délicat d'analyser les cours d'une action quand son prix se situe sur les niveaux plus hauts historiques. Comme nous le disions pour l'action Stellantis, la forte hausse de l'action Safran laisse imaginer une possible correction.

Si cela devait se produire, ce serait probablement un retour vers les 150 euros l'action Safran qui devrait être anticipé. Un retour sur cette zone de support pourrait constituer une opportunité d'achat intéressante avec comme objectif un retour sur les plus hauts autour de 165 euros.

Consulter également notre article Plan Epargne Actions : comment investir et choisir le meilleur PEA ?

Analyse technique de l'action Safran

Café de la Bourse

Source : ProRealtime Web

En cas de cassure du support à 150 euros, il sera possible de voir les prix de l'action Safran chuter jusqu'à 122 euros où se trouve le deuxième support majeur et la moyenne mobile 100 jours.

En raison du fort rallye de Noël cette année, il est possible d'anticiper un début de mois de janvier performant qui pourrait propulser les cours de l'action Safran sur des nouvelles zones de prix historiques, sans qu'aucun retour sur les précédents supports ne soit observé.

Grâce à des efforts sur les coûts et à l'innovation pour augmenter la marge opérationnelle, Safran vise une rentabilité en hausse avec une marge opérationnelle de 17 % en 2025. Bien que la construction de moteur d'avions reste un marché important pour Safran, le groupe envisage de renforcer sa position dans le secteur spatial, en développant des solutions innovantes pour les lanceurs, les satellites et les services de mobilité spatiale, et en s'appuyant sur ses partenariats stratégiques avec ArianeGroup, Thales Alenia Space et Airbus.

Action Hermès International

Hermès International est une entreprise française de luxe qui pèse pour un peu plus de 3,30 % de l'indice CAC 40. Elle a été fondée en 1837 par Thierry Hermès. Elle est spécialisée dans la maroquinerie, le prêt-à-porter, la parfumerie, l'horlogerie et les arts de la table. Hermès International possède plus de 300 magasins dans 45 pays et emploie plus de 80 000 personnes. La capitalisation boursière de l'action Hermès est de 213 milliards d'euros en décembre 2023.

Au troisième trimestre 2023, Hermès International a annoncé un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, en progression de +22 % si on ne tient pas compte des fluctuations du taux de change (+17 % avec l'impact des variations des devises).

Nous avons sélectionné Hermès dans notre Top 3 des actions du CAC 40 en 2023 car l'action Hermès a enregistré une performance de 37,14 % pour 2023 (au 12/12/2023). Notons que cette performance est d'autant plus remarquable que les autres valeurs du luxe comme l'action Kering a accusé en 2023 une perte de -14,60 %, et l'action LVMH a réalisé une performance de seulement + 6,20 % malgré la belle reprise des dernières semaines.

Faut-il investir dans l'action Hermès en Bourse ? Notre avis

D'un point de vue technique, les cours de Bourse de Hermès sont dans une configuration vraiment intéressante. Actuellement, l'action Hermès se négocie sur son prix de résistance autour de 2 000 euros, lequel correspond aussi à un niveau plus haut historique observé en juillet et en mai 2023.

Si les cours de l'action Hermès parviennent à casser la zone de résistance, les prix pourraient s'envoler et offrir une magnifique tendance pour 2024.

Il ne faut toutefois pas écarter la possibilité d'un retracement vers la zone de support à 1 900 euros l'action Hermès. Cette dernière zone de prix avec l'objectif d'un retour à 2 000 euros pourrait être une opportunité intéressante pour les acheteurs.

Une cassure du support à 1 900 euros serait un signal de vente et probablement l'amorce d'une tendance baissière vers les 1 800 euros dans un premier temps (moyenne mobile 100 jours), voire même jusqu'à 1 650 euros l'action Hermès.

Analyse technique de l'action Hermès International

Café de la Bourse

Source : ProRealtime Web

Grâce à son positionnement unique et à sa capacité d'innovation, Hermès International prévoit de maintenir sa croissance malgré les incertitudes économiques et géopolitiques. Le groupe français prévoit aussi de renforcer sa présence sur les marchés porteurs, notamment en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, autant d'éléments prometteurs pour 2024, sous réserve que les objectifs annoncés par Hermès soient tenus.

