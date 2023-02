TOOSLA : Toosla sécurise le doublement de sa flotte pour 2023

7 février 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce avoir sécurisé le doublement de sa flotte pour 2023.

Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« C'est avec une grande satisfaction que nous annonçons la finalisation de nos discussions avec nos partenaires constructeurs pour nos approvisionnements en véhicules pour 2023. C'est la première fois que nous concluons ces discussions aussi tôt dans l'année et sur des volumes aussi conséquents. Notre flotte devrait en effet doubler sur l'année et atteindre un pic à 1 200 véhicules. Obtenir de tels volumes était un vrai challenge compte tenu des tensions qui demeurent sur la production automobile et les livraisons aux loueurs. C'est un atout indispensable pour remplir nos ambitions de croissance du chiffre d'affaires alors que nous continuons à piloter au plus juste notre taux d'utilisation et nos revenus par véhicules grâce à la puissance de notre algorithme.

Tous les voyants sont donc au vert pour ce début d'année ! Nous allons pouvoir nous concentrer sur le recrutement, la fidélisation et la satisfaction de nos clients, qui – depuis l'origine – est l'objectif numéro un de Toosla et de ses équipes. »

Une offre optimisée pour conquérir et satisfaire des clients toujours plus nombreux

Forte de ses relations de confiance avec ses partenaires constructeurs, Toosla a sécurisé pour 2023 le doublement de sa flotte avec un pic prévu en haute saison à 1 200 voitures. La Société poursuit en outre la diversification de son offre et proposera tout au long de l'année un portefeuille de véhicules varié parmi 4 constructeurs (BMW, Mercedes, Peugeot, Tesla), allant du SUV à la citadine, afin de répondre à tous les besoins de mobilité et d'atteindre toujours plus de clients.

La Société a par ailleurs tenu à maintenir son haut niveau d'exigence sur la configuration des véhicules proposés afin d'offrir une expérience utilisateurs sans irritants lors de la conduite en sélectionnant des modèles fortement équipés (boite automatique, GPS, etc.) alliant plaisir, confort et sécurité.

Une gestion de la flotte stratégique pour limiter les risques financiers

Le modèle économique solide et éprouvé de Toosla permettra de gérer au mieux et sans risque financier supplémentaire l'augmentation conséquente du volume de sa flotte. Pour rappel, la Société acquiert l'ensemble de ses voitures via des contrats de « Buy-Back » avec les constructeurs. Elle négocie dès l'achat des véhicules leur prix de reprise par les constructeurs minimisant ainsi leurs coûts de détention et les risques associés liés à la revente.

Par ailleurs, l'expérience accumulée ces dernières années a permis à Toosla de perfectionner sa connaissance de ses marchés et de renforcer l'algorithme puissant qui est au cœur de l'application via notamment du machine learning . Les volumes proposés par Toosla ne sont ainsi pas fixes sur l'année mais varient de semaine en semaine afin d'être au plus proche de la demande des clients, sans risquer le surplus ou la pénurie d'offre de voitures. L'algorithme permet par ailleurs d'optimiser au maximum le taux d'occupation de ses véhicules qui peut atteindre 90%.

La Société est ainsi confiante sur sa capacité à enregistrer une forte croissance de son chiffre d'affaires sur l'année 2023 afin d'être cette année encore parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse.

Prochain rendez-vous : 23 février 2023 (après Bourse) : publication du Chiffre d'affaires 2022

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 32

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yp1xYshmaGmbx25wZJpsmmJmmW5qxWHGlmjIxGFoacrKmpxgl5hjasiZZnBpmWho

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78432-toosla_doublement-de-la-flotte-pour-2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com