TOOSLA : Toosla renforce sa gouvernance pour gagner en efficacité et accélérer l'exécution de sa feuille de route

Nomination de 3 nouveaux administrateurs indépendants , dont l'actuel Directeur Général et 2 membres indépendants ;

, dont l'actuel Directeur Général et 2 membres indépendants ; Unification des fonctions de Président du Conseil d'admnistration et Directeur Général et nomination de Panayotis Staïcos en qualité de Président Directeur Général ;

et nomination de Panayotis Staïcos en qualité de Président Directeur Général ; Confimation des objectifs de la feuille de route et poursuite du plan de croissance rentable.

30 juin 2026 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce que ses actionnaires, réunis ce jour en Assemblée Générale, ont décidé de faire évoluer la gouvernance de la Société afin de simplifier sa prise de décision, accélérer l'exécution opérationnelle et assurer le meilleur pilotage possible dans le cadre de la feuille de route présentée en début d'année.

Cette évolution intervient après la mise en œuvre du plan de restructuration financière engagé par la Société, sous l'impulsion de son Directeur Général, Panayotis Staïcos, qui a permis une réduction significative de l'endettement et ouvre désormais une nouvelle phase de développement centrée sur l'amélioration de la performance opérationnelle, la croissance rentable et la création de valeur.

Nomination de 3 nouveaux administrateurs

Dans ce cadre, les actionnaires ont voté la nomination de 3 nouveaux administrateurs, dont le Directeur Général et 2 membres indépendants, afin de régénérer et enrichir le Conseil d'administration, en remplacement de 3 administrateurs dont les mandats ont pris fin à l'issue de l'Assemblée Générale réunie ce jour.

Panayotis Staïcos

Diplômé de Montpellier Business School en 2005, Panayotis Staïcos possède près de vingt années d'expérience dans le développement de réseau de franchise, les secteurs de la mobilité et de la location automobile.

Après avoir exercé plusieurs fonctions de direction au sein du groupe ADA, où il a notamment piloté le développement des réseaux, la transformation digitale et les activités flotte et financement, il rejoint Toosla en 2021 en qualité de Directeur Général Délégué et participe notamment à l'introduction en Bourse de la Société sur Euronext Growth.

Nommé Directeur Général en 2023, il a conduit la restructuration financière de la Société, qui s'est traduite en février 2026 par une réduction massive de l'endettement, créant les conditions d'un nouveau cycle de développement.

Anne-France Fournier

Anne-France FOURNIER dispose d'une expérience de plus de dix ans dans le secteur de la location automobile et des services associés. Elle a notamment exercé les fonctions de Chief Operating Officer de Toosla, entre 2021 et 2023, période au cours de laquelle elle a contribué au développement opérationnel de la Société et acquis une connaissance approfondie de son modèle économique, de son organisation et de ses enjeux métiers.

Elle a été cofondatrice de clicNwork, société spécialisée dans les solutions digitales appliquées au recrutement et à la valorisation des bases candidats. Cette expérience entrepreneuriale lui a conféré une expertise complémentaire en matière de transformation digitale, de solutions SaaS, de données RH, d'automatisation et de développement commercial. La société clicNwork a été revendue à Enso Groupe pour qui elle exerce aujourd'hui les fonctions de Responsable Customer Success et Support Ats.

Compétences apportées au Conseil d'administration :

La candidature d'Anne-France Fournier permettrait de renforcer au sein du Conseil :

L'expertise opérationnelle dans le secteur de la location automobile ;

La connaissance historique de toosla et de son environnement ;

L'expérience de la croissance d'entreprises digitales ;

La compréhension des enjeux SaaS, data et automatisation ;

L'expertise en matière d'organisation, de recrutement et de développement commercial.

Patrick Da Conceicao

Patrick Da Conceicao possède une solide expérience de direction dans les domaines de la Supply Chain, de la logistique, des opérations et de la transformation des organisations. Il occupe actuellement les fonctions de Directeur Supply Chain Groupe et Transformation (CSCO / CTO / CPO) au sein du Groupe Orchestra, où il pilote la stratégie Supply Chain, la transformation opérationnelle ainsi que les projets d'amélioration de la performance.

Au cours de son parcours professionnel, il a développé une expertise reconnue dans le pilotage d'organisations complexes, l'optimisation des flux logistiques, la conduite du changement, la digitalisation des processus et l'amélioration continue des performances opérationnelles.

Compétences apportées au Conseil d'administration :

La candidature de Patrick Da Conceicao permettrait de renforcer les compétences du Conseil dans les domaines suivants :

La stratégie Supply Chain et logistique ;

La transformation des organisations et conduite du changement ;

L'optimisation des coûts et amélioration de la performance opérationnelle ;

Le pilotage de projets de transformation et de digitalisation ;

Le management d'équipes pluridisciplinaires et gouvernance de grands projets.

Unification des fonctions de Président et Directeur Général

A l'occasion du Conseil d'administration qui s'est réuni ce jour postérieurement à l'Assemblée Générale, il a été décidé d'unifier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général dans une volonté de gagner en efficacité et d'aligner l'organisation de la Société sur les pratiques courantes d'une PME.

Dans ce contexte, le Conseil a désigné Panayotis Staïcos en qualité de Président Directeur Général.

Le Conseil d'administration de Toosla est désormais composé de :

Panayotis Staïcos, Président et Directeur Général

Bertrand Gruyelle, administrateur, cofondateur et Directeur du Digital

Anne-France Fournier, administrateur indépendant

Patrick Da Conceicao, administrateur indépendant

Dans un souci d'exemplarité et de maîtrise des coûts, le Conseil d'administration a également décidé qu'aucune rémunération spécifique ne serait attachée au mandat de Président.

Confirmation des objectifs de la feuille de route

Après avoir divisé par 4 sa dette financière nette en seulement 4 mois et opéré cette évolution de la gouvernance, toute l'équipe de Toosla est aujourd'hui pleinement focalisée sur la poursuite de l'exécution de la feuille de route qui doit permettre de retrouver le chemin de la croissance et de l'autonomie financière afin de ne plus être dépendante de sources de financement externe.

Panayotis Staïcos, PDG de Toosla, déclare : « Les décisions adoptées aujourd'hui, tant au niveau de l'Assemblée générale des actionnaires que du Conseil d'administration, donnent à Toosla une gouvernance adaptée à la nouvelle phase de son développement. Après la restructuration financière engagée ces derniers mois, l'entreprise dispose désormais des moyens de se concentrer pleinement sur l'exécution de sa feuille de route et le développement de son activité. Je tiens à remercier les administrateurs qui ont accompagné la Société jusqu'à présent et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil, dont les compétences complémentaires constitueront un atout pour accompagner les prochaines étapes de notre développement. »

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

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www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37