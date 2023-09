TOOSLA : Toosla renforce l'attractivité de sa flotte au service de la performance commerciale et financière

Nouveau partenariat avec la marque Audi et succès de l'intégration des premiers véhicules durant l'été

7 septembre 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce de nouvelles initiatives renforçant l'attractivité de l'offre Toosla au service de la satisfaction des clients et de la performance économique de l'entreprise. Nous poursuivons ainsi notre route pour réenchanter la location automobile.

Durant l'été 2023, grâce à la confiance accordée par un nouveau constructeur prestigieux, Audi, Toosla a élargi son offre de véhicules en introduisant les premières Audi Q2 et Q3 dans leurs versions S Line à sa flotte de véhicules.

Les véhicules Audi sont des références dans l'industrie automobile, réputés pour leur élégance, leur confort et leur performance. Ces véhicules incarnent parfaitement le mariage entre la sophistication allemande et le plaisir de conduire. Leur intégration dans la flotte permet aux clients de Toosla de profiter de ces avantages exceptionnels lors de leurs déplacements, que ce soit pour un des vacances en famille ou un déplacement professionnel.

Les premiers chiffres confirment les anticipations avec un très bon démarrage commercial. Leur taux d'utilisation dépasse les 80%, soit le meilleur démarrage pour un nouveau véhicule intégré dans la flotte depuis la création de l'entreprise.

Compte tenu des bonnes relations nouées entre Audi, marque du Groupe Volkwagen, et Toosla, un plan d'expansion des volumes de la marque est prévu dès l'automne 2023.

L'automne sera aussi l'occasion pour les clients Toosla de pouvoir s'offrir l'expérience d'un voyage dans le nouveau BMW X1. Une nouvelle fois, Toosla a fait le choix de la satisfaction client en sélectionnant la version MSport et prévoit là encore un grand succès commercial.

Ces lancements témoignent de la volonté de Toosla de maintenir un haut niveau d'exigence sur la configuration des véhicules proposés afin d'offrir une expérience clients optimale lors de la conduite en sélectionnant des modèles issus de marques prestigieuses, fortement équipés (boite automatique, GPS, etc.), alliant plaisir, confort et sécurité.

Cette décision stratégique vise à offrir aux clients Toosla une expérience de conduite encore plus prestigieuse et à répondre à leur demande croissante pour des modèles haut de gamme. L'offre Premium de Toosla comporte désormais des modèles des marques emblématiques Audi, BMW, Mercedes, Mini et Tesla.

Pour mémoire, au 1 er semestre 2023, le segment Premium a représenté le plus attractif pour les clients et le plus lucratif pour l'entreprise. Le revenu moyen par véhicule du segment atteint ainsi 1 190 € HT (+6,5% sur un an) contre 741 € HT pour le segment Access (Jeep, Peugeot).

Toosla avait annoncé la volonté stratégique de faire croitre la part du segment Premium (72% sur une flotte moyenne de plus de 600 véhicules au 1 er semestre 2023) au 2 nd semestre 2023. A fin août 2023, cette proportion est montée à 81,5% du volume total.

Panayotis Staïcos, Directeur général de Toosla, déclare :

« Nous sommes ravis d'intégrer les Audi Q2 et Q3 ainsi que le BMW X1 dans notre flotte. Notre objectif est de toujours offrir à nos clients le meilleur en matière de location de véhicules et ces modèles illustrent parfaitement notre engagement envers l'excellence. Nous sommes convaincus que nos clients apprécieront la qualité et la performance qu'offrent les véhicules Audi et BMW.

Plus généralement, en renforçant la part des véhicules Premium dans notre offre, nous sommes fidèles à notre nouvelle ligne de conduite privilégiant la construction d'une dynamique de croissance rentable. »

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2023, mercredi 11 octobre 2023 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de +92% et un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr - 01 53 67 36 32

