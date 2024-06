TOOSLA : Toosla poursuit son expansion nationale avec le lancement de son service à Bordeaux

11 juin 2024 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la poursuite de son expansion nationale avec l'ouverture de son service à Bordeaux. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2024 en faveur d'une croissance rentable et intervient après le lancement réussi il y a quelques semaines des locations à Lyon ( cf. communiqué du 16 mai 2024 ).

Bordeaux en tête des métropoles les plus attractives de France

Après Lyon, deuxième agglomération de France, Toosla a fait le choix stratégique de Bordeaux, pour poursuivre son déploiement.

En effet, 9 ème commune de France et 6 ème aire urbaine, Bordeaux est reconnue comme la métropole la plus attractive de France selon le premier observatoire des métropoles, une enquête menée par Odoxa pour Stan et Newtown Offices et publiée fin 2023.

L'étendue de l'aire d'attraction de l'agglomération bordelaise (275 communes), la liaison avec Paris en 2h via la ligne TGV ou 1h20 par avion, ainsi que la mise en place d'une politique de la Ville favorisant les mobilités douces (dont la mise en place d'une Zone à Faibles Emissions dès 2025) font de Bordeaux un précurseur dans le transport multimodal.

Dans cet environnement, l'offre de location 100% digitale et à la carte de Toosla trouve son terrain de jeu idéal.

Une expérience sans couture…et sans investissement

Dès aujourd'hui, les clients de Toosla peuvent réserver un véhicule à Bordeaux Saint-Jean (Gare TGV) et Bordeaux-Mérignac (aéroport international) pour des locations à partir du 28 juin 2024 et bénéficier de toute l'expérience utilisateur comme c'est déjà le cas à Paris et Lyon : choix du véhicule, disponibilité, options et prix directement depuis l'application accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur (PC ou Mac).

Fidèle à sa volonté affichée d'inscrire son déploiement national dans le cadre d'un modèle économique vertueux, Toosla a fait le choix de s'associer à un partenaire local, professionnel reconnu depuis plus de 7 années dans la location courte durée et exploitant une flotte de plus de 400 véhicules. Grâce à l'évolutivité de sa plateforme informatique, Toosla s'assure ainsi un déploiement rapide, sans investissement dans de nouveaux véhicules.

Prochains rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024, jeudi 25 juillet 2024 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules à Paris et Lyon. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37