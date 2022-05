TOOSLA : Toosla poursuit le développement de sa flotte avec les premiers véhicules de la marque Peugeot

30 mai 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce une poursuite de l'élargissement de sa gamme de véhicules avec l'arrivée des premières Peugeot 208 et 2008.

Une offre diversifiée répondant à tous les besoins de mobilité

Après un premier partenariat avec Jeep annoncé le 19 mai 2022, Toosla s'associe à Peugeot, autre marque emblématique du Groupe Stellantis, dans le cadre d'un partenariat commercial visant la livraison de Peugeot 208 et de Peugeot 2008. Avec ces nouveaux modèles, Toosla poursuit la diversification son offre, en renforçant notamment son positionnement sur les modèles citadins et SUV compact. La Société confirme ainsi clairement sa volonté de répondre à tous les besoins de mobilité de ses clients grâce à la profondeur de sa flotte de véhicule.

Ces nouveaux modèles sont déjà proposés sur l'application Toosla pour des réservations à compter de fin juin 2022, et seront, comme tous les autres modèles disponibles, fortement équipés (boîte automatique, toit-ouvrant, GPS, etc.).

Une flotte renforcée pour soutenir la croissance

Au total, le partenariat prévoit la livraison de 250 voitures sur 2022 en renforcement de la flotte actuelle de Toosla dont près des deux tiers arriveront avant l'été. Par ailleurs, il démontre les relations de confiance tissées par la Société avec ses partenaires constructeurs, dans un contexte où les livraisons de véhicules, notamment aux loueurs, sont restreintes, compte tenu des tensions pesant sur la production automobile.

Ce renforcement significatif donne à Toosla les moyens de tirer profit de la saison estivale qui se profile et de l'essor important de la location de voiture en France et en Europe. Pour rappel, le marché devrait atteindre près de 20 milliards d'euros au niveau européen d'ici à 2026. La Société est ainsi parfaitement en ligne avec le plan de développement annoncé lors de son introduction en Bourse.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 12 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

