TOOSLA : Toosla organise une visioconférence ouverte à tous à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels le mardi 28 octobre 2025 à 18h

14 octobre 2025 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, organisera, mardi 28 octobre 2025 à 18h, une visioconférence ouverte à tous à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2025.

Cette visioconférence a pour objectif de revenir sur les temps forts depuis le début de l'année 2025 et les ambitions de développement. A cette occasion, le management répondra, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions.

Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence,

cliquez sur le lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la visioconférence

le mardi 28 octobre 2025 à 18h

La conférence inclura une session de questions/réponses

sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2025, 28 octobre 2025 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose ses services à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nice et Toulouse. En 2024, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37