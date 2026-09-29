TOOSLA : Toosla lance son offre de location par abonnement et devient un acteur de mobilité toutes durées

Paris, le 29 septembre 2026 – Toosla, acteur de la location automobile 100 % digitale, annonce le lancement de sa nouvelle offre de location par abonnement. Avec cette nouvelle solution, accessible au mois, sans engagement de durée et sans premier loyer majoré, Toosla complète son offre pour répondre désormais à l'ensemble des besoins de mobilité, de quelques heures à plusieurs mois, voire plusieurs années.

Une voiture au mois, sans engagement

Avec sa nouvelle offre de location par abonnement, Toosla propose une alternative simple et flexible aux solutions traditionnelles de détention ou de financement d'un véhicule (LOA ou LDD).

Le principe est simple : le client choisit son véhicule et le loue au mois, sans engagement de durée et sans premier loyer majoré . Il conserve ainsi la liberté de disposer d'un véhicule aussi longtemps qu'il en a besoin, sans s'engager sur plusieurs années.

Cette nouvelle offre répond notamment à l'évolution des usages automobiles et aux besoins de clients recherchant davantage de flexibilité : besoin temporaire d'un véhicule, période de transition personnelle ou professionnelle, mission de plusieurs mois, véhicule d'attente ou tout simplement volonté de disposer d'une voiture sans contrainte d'engagement à long terme.

Une offre personnalisable autour du véhicule

Au-delà de la location du véhicule, Toosla entend progressivement construire autour de son abonnement une véritable plateforme de services automobiles à la carte .

Selon leurs besoins, les clients pourront compléter leur abonnement avec différents services additionnels, parmi lesquels notamment l'assurance, l'assistance, une solution de stationnement ou encore le nettoyage mensuel du véhicule. D'autres services viendront progressivement enrichir la plateforme afin de permettre à chaque utilisateur de composer une solution de mobilité adaptée à son usage et à ses attentes. Cette approche permet à Toosla de proposer une expérience qui ne se limite plus à la seule mise à disposition d'un véhicule, mais qui intègre progressivement l'ensemble des services nécessaires à son utilisation quotidienne.

De quelques heures à plusieurs années : Toosla devient un acteur de mobilité toutes durées

Le lancement de la location par abonnement constitue une nouvelle étape dans l'élargissement du modèle de Toosla. Historiquement positionnée sur la location courte durée, l'entreprise a progressivement étendu son offre et ses canaux de distribution. Avec l'abonnement automobile, Toosla couvre désormais l'ensemble du spectre des besoins de mobilité automobile.

Pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années, un client pourra désormais trouver une solution directement auprès de Toosla. Cette approche « toutes durées » permet également à Toosla d'accompagner aussi bien les particuliers que les professionnels dans l'évolution de leurs besoins, sans les enfermer dans un format unique de location.

« Avec cette nouvelle offre, nous franchissons une étape importante dans l'évolution de Toosla. Notre ambition est simple : qu'un client qui a besoin d'une voiture, quelle que soit la durée, puisse trouver une solution chez Toosla. Quelques heures pour un déplacement, quelques jours pour des vacances, plusieurs mois pour un besoin temporaire ou plusieurs années pour un usage quotidien : nous sommes désormais capables de couvrir l'ensemble de ces usages. L'abonnement nous permet en plus d'aller plus loin que la location du véhicule, en construisant progressivement une véritable plateforme de services automobiles personnalisables. »

Panayotis Staïcos, Président-Directeur Général de Toosla

Une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Toosla

Cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie engagée par Toosla visant à élargir son marché adressable tout en capitalisant sur sa plateforme technologique et son savoir-faire dans la location automobile digitale. Après l'élargissement de son réseau et le développement de nouvelles solutions permettant de distribuer les offres de partenaires et de digitaliser l'accès aux véhicules, le lancement de l'abonnement permet à Toosla d'adresser un nouveau segment de marché, complémentaire de la location courte durée.

Il contribue également à faire évoluer le positionnement de Toosla : d'un spécialiste de la location automobile digitale vers une plateforme de mobilité capable d'accompagner ses clients quelle que soit la durée de leur besoin.

À propos de TOOSLA



Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant des services de mobilité répondant à 100% des besoins.



Toosla est une plateforme mondiale de mobilité qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin d'accompagner la transformation de la location automobile.

Son écosystème repose sur trois piliers complémentaires : Toosla Marketplace : la plateforme mondiale de distribution de réservations ;

: la plateforme mondiale de distribution de réservations ; Toosla Connect : la plateforme technologique de location connectée ;

: la plateforme technologique de location connectée ; Toosla Dual Mode : le mode d'exploitation omnicanal permettant à un même véhicule d'être exploité en location traditionnelle comme en location connectée. En mettant sa technologie au service de l'ensemble des professionnels, Toosla accompagne la transformation du secteur et invente les nouveaux standards de la location automobile.



Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

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